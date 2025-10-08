El Gobierno y la FCCAT evaluaron el avance de la zafra 2025

El secretario de Producción, Eduardo Castro, recibió a representantes de la Federación de Cooperativas Cañeras de Tucumán (FCCAT) en un encuentro destinado a evaluar el estado actual de la zafra 2025 y a fortalecer el vínculo entre el sector cañero y el Estado provincial.

Un balance de la campaña en curso

Durante la reunión se revisó el desarrollo de la cosecha en estos meses y se destacó la importancia de profundizar los laboreos en los campos de caña de azúcar para sostener la productividad del sector. El espacio de intercambio se desarrolló en un clima de diálogo constructivo, con la meta de consolidar estrategias conjuntas que fortalezcan la producción azucarera.

El rol de la Federación

La FCCAT es una organización civil que nuclea a siete cooperativas agropecuarias, representando a 500 productores cañeros, hortícolas y avícolas de Tucumán. En este marco, sus referentes acercaron al Gobierno sus inquietudes sobre la marcha de la zafra y remarcaron la necesidad de contar con herramientas que acompañen al pequeño y mediano productor.

El secretario Castro subrayó que el Gobierno provincial mantiene una política de acompañamiento al sector productivo, entendiendo que la caña de azúcar es un motor histórico de la economía tucumana.