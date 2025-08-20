Vía Tucumán

El FET inicia el pago de la segunda grilla a tabacaleros

El desembolso supera los $583 millones y se efectivizará siguiendo el cronograma publicado en el Portal Tabacalero.

Redacción Vía Tucumán

20 de agosto de 2025,

El FET inicia el pago de la segunda grilla a tabacaleros
Se acreditan más de $583 millones a través de la segunda grilla del Fondo Especial del Tabaco.

La Subsecretaría de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Producción informó que este miércoles 20 de agosto se pondrá en marcha el pago de la segunda grilla del Fondo Especial del Tabaco (FET) correspondiente a la campaña 2024/2025.

Según precisó la División Tabaco, las liquidaciones N° 617 y 618 representan un total de $583.109.319,80, destinados a los productores de la provincia por la comercialización de su producción.

El pago se concretará siguiendo el cronograma publicado en el Portal Tabacalero (https://portaltabacalero.ar/pago-de-segunda-grilla-mas-de-580-millones-para-tabacaleros-tucumanos/), donde se detalla el orden de acreditación de los fondos para los distintos beneficiarios.

Esta medida se inscribe en el esquema de asistencia que el FET brinda cada año a la economía tabacalera, una de las principales actividades agrícolas del norte tucumano, que da sustento a miles de familias rurales.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS