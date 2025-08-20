El FET inicia el pago de la segunda grilla a tabacaleros

La Subsecretaría de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Producción informó que este miércoles 20 de agosto se pondrá en marcha el pago de la segunda grilla del Fondo Especial del Tabaco (FET) correspondiente a la campaña 2024/2025.

Según precisó la División Tabaco, las liquidaciones N° 617 y 618 representan un total de $583.109.319,80, destinados a los productores de la provincia por la comercialización de su producción.

El pago se concretará siguiendo el cronograma publicado en el Portal Tabacalero (https://portaltabacalero.ar/pago-de-segunda-grilla-mas-de-580-millones-para-tabacaleros-tucumanos/), donde se detalla el orden de acreditación de los fondos para los distintos beneficiarios.

Esta medida se inscribe en el esquema de asistencia que el FET brinda cada año a la economía tabacalera, una de las principales actividades agrícolas del norte tucumano, que da sustento a miles de familias rurales.