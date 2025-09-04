El embajador de Portugal visita Tucumán

Fue una reunión muy positiva, en la que consolidamos vínculos de cooperación y avanzamos en temas estratégicos para nuestra provincia: economía del conocimiento, vitivinicultura, turismo, innovación tecnológica y deporte, con un fuerte componente de integración cultural a través del rugby”.

Esto lo señaló el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado al referirse a la presencia en la provincia del embajador de Portugal en la Argentina, que mantuvo una reunión protocolar con el vicegobernador Miguel Acevedo acompañado de funcionarios provinciales. Del encuentro también participaron también los ministros de Educación,de Obras y Servicios Públicos, de Salud Pública; y de Seguridad; la fiscal de Estado; el secretario general de la Gobernación; el secretario de Producción; la secretaria de Relaciones Internacionales, junto con la subsecretaria ; el presidente de la Red Federal de la Economía del Conocimiento; la presidenta del Clúster Tecnológico Tucumán, de la empresa Vortex; el exrugbista tucumano, hoy asesor del seleccionado de rugby de Portugal; y el rugbista tucuman actualmente en la liga portuguesa”.

Amado también destacó que la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, valora “profundamente estos encuentros que fortalecen la proyección internacional de Tucumán y abren oportunidades concretas para el desarrollo económico, tecnológico y social de la provincia”.