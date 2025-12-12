El Concejo impulsa circuitos de Turismo Religioso y de la Generación del Centenario

La Comisión de Turismo, Hotelería y Relaciones Internacionales del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán emitió dictamen para la creación de dos nuevos circuitos turísticos temáticos en la ciudad: uno de Turismo Religioso y otro de turismo histórico vinculado a la Generación del Centenario, con el objetivo de poner en valor el patrimonio espiritual, cultural e intelectual de la Capital.

Dos nuevos circuitos para conocer la ciudad

El comité, encabezado por el concejal Alfredo Terán de Zavalía, avanzó con sendos proyectos que apuntan a diversificar la oferta turística de San Miguel de Tucumán.

Por un lado, el Circuito Turístico Religioso propone un recorrido guiado por monumentos y templos emblemáticos, como la Basílica de La Merced, la Iglesia San Francisco y otros puntos de fuerte tradición de fe. La idea es articular historia, arquitectura y devoción en un mismo itinerario, pensado tanto para visitantes como para tucumanos interesados en redescubrir la ciudad.

En paralelo, la comisión dio dictamen a la creación de un Circuito Turístico de la Generación del Centenario, que rendirá homenaje a una de las corrientes intelectuales más influyentes de la historia nacional, integrada por figuras como Juan B. Terán, Alberto Rouggés, Ernesto Padilla y Miguel Lillo.

Este circuito buscará rescatar los lugares, huellas y referencias urbanas vinculadas a estos pensadores, reforzando la identidad de San Miguel de Tucumán como cuna de pensamiento, universidad y modernización cultural.

La comisión se completa con los concejales José María Franco, Carlos Ale, Ernesto Nagle y Federico Romano Norri, quienes acompañaron los dictámenes en el marco del trabajo legislativo habitual.

Reconocimientos y programas para fortalecer la gastronomía y los productos tucumanos

Además de los circuitos, la comisión avanzó con otras iniciativas vinculadas a la promoción cultural y gastronómica.

Se dio dictamen al proyecto de Declaración de Personalidad Destacada a tres tucumanos que resultaron ganadores de un concurso de cocina autóctona en Colombia, reconocimiento que busca visibilizar el talento local en gastronomía tradicional y su proyección internacional.

También obtuvo dictamen el Programa de “Restaurantes Circulares y de Cocina Regenerativa”, que promueve la cocina sustentable, la reducción de residuos sólidos y prácticas responsables en el sector gastronómico. La propuesta apunta a instalar el concepto de gastronomía con menor impacto ambiental, estimulando nuevas formas de producción y consumo.

Por otra parte, la comisión respaldó el Programa “Vinos Tucumanos en la mesa”, cuyo objetivo es impulsar el consumo y la visibilidad de los vinos de producción provincial en el ámbito de la Capital. El proyecto prevé beneficios fiscales e institucionales para acompañar a bodegas y emprendimientos locales, integrando la oferta vitivinícola a la gastronomía y al turismo urbano.