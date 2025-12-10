El Concejo Deliberante dio un paso más en la adhesión a la Ley Olimpia

La comisión de Mujer, Diversidad y Juventud del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán que conduce el doctor Fernando Juri, emitió dictamen para avanzar con el proyecto de adhesión municipal a la Ley Olimpia, una norma que incorpora la violencia contra las mujeres en entornos digitales dentro del marco de la Ley 26.485 de Erradicación de Violencia contra las Mujeres.

Dictamen en comisión y concejales presentes

La comisión es presidida por la concejal Ana González y está integrada por los ediles Carlos Ale, Leandro Argañaraz y José María Canelada. En la reunión también participó el concejal Eduardo Molina.

Qué establece la Ley Olimpia

La Ley Olimpia, sancionada en 2023, suma la violencia digital como modalidad de violencia de género a la Ley 26.485. Entre los puntos centrales, la legislación contempla medidas cautelares de protección que puede dictar la Justicia, incluyendo la posibilidad de ordenar a las plataformas digitales que eliminen contenidos vinculados a situaciones de violencia.

La norma define que se entiende por violencia digital o telemática “toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.

Otros proyectos que también obtuvieron dictamen

En la misma reunión, los concejales también dieron dictamen a iniciativas vinculadas a políticas de salud y derechos, entre ellas: