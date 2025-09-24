El Concejo Deliberante capitalino definió el temario para la sesión del 25 de septiembre

La comisión de Labor Legislativa, presidida por Fernando Juri, resolvió los temas que conformarán la agenda de la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino. La misma se realizará el 25 de septiembre a partir de las 9, con proyectos de ordenanza, resolución y declaración de relevancia para la vida institucional de la ciudad.

Temas centrales

Entre los puntos destacados se encuentra la primera etapa del Digesto Jurídico municipal, iniciativa que busca modernizar y ordenar la normativa vigente. También se tratarán propuestas para incorporar herramientas tecnológicas en el transporte público y la creación del programa “Sello Verde”, destinado a distinguir a los comercios que implementen buenas prácticas ambientales.

Participación de todos los bloques

La reunión de Labor Legislativa contó con la presencia de concejales de los distintos espacios políticos: Unión Cívica Radical, Movimiento Radical Tucumán, Fuerza Republicana, Unión Cívica Radical – Involucrados, Libres del Sur, Compromiso Tucumán, Peronismo de la Capital y Acción Vecinal.

Del encuentro de trabajo participaron también los ediles Ernesto Nagle, Gastón Gómez, Ana González, Gustavo Cobos, Carlos Arnedo y Federico Romano Norri.

Con estos consensos previos, el Concejo se prepara para una sesión que marcará avances en materia jurídica, tecnológica y ambiental para la capital tucumana.