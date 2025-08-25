El Colegio de Psicólogos y la Senaf impulsaron una jornada de formación

El viernes pasado se realizó una jornada de capacitación bajo la consigna “La Escucha como Derecho”, destinada a equipos técnicos de reparticiones gubernamentales. La actividad fue organizada en conjunto por el Colegio de Psicólogos, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a cargo de Graciela Sare, y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia conducida por Gilda Zurita.

Coordinación y desarrollo

La capacitación estuvo a cargo de Mercedes Minnicellia, doctora en Psicología, y Carolina Cano, jueza de Cámara en lo Civil del Centro Judicial Concepción.

Participaron equipos técnicos interdisciplinarios —psicólogos, trabajadores sociales y abogados— pertenecientes a la Subdirección de Hogares e Institutos, la Subdirección de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y la Subdirección de Promoción y Protección Integral de las Familias.

Trabajo articulado

Estas actividades se enmarcan en un plan de fortalecimiento institucional coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del ministro Federico Masso, en articulación con el gobierno provincial encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo.