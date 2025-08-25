Vía Tucumán

El Colegio de Psicólogos y la Senaf impulsaron una jornada de formación

Profesionales de diferentes reparticiones trabajaron en torno a la escucha como derecho de niños, niñas y adolescentes.

Redacción Vía Tucumán

25 de agosto de 2025,

El encuentro fue organizado por el Colegio de Psicólogos y la Senaf, con la participación de distintas áreas de Niñez y Familia.

El viernes pasado se realizó una jornada de capacitación bajo la consigna “La Escucha como Derecho”, destinada a equipos técnicos de reparticiones gubernamentales. La actividad fue organizada en conjunto por el Colegio de Psicólogos, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a cargo de Graciela Sare, y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia conducida por Gilda Zurita.

Coordinación y desarrollo

La capacitación estuvo a cargo de Mercedes Minnicellia, doctora en Psicología, y Carolina Cano, jueza de Cámara en lo Civil del Centro Judicial Concepción.

Participaron equipos técnicos interdisciplinarios —psicólogos, trabajadores sociales y abogados— pertenecientes a la Subdirección de Hogares e Institutos, la Subdirección de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y la Subdirección de Promoción y Protección Integral de las Familias.

Trabajo articulado

Estas actividades se enmarcan en un plan de fortalecimiento institucional coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del ministro Federico Masso, en articulación con el gobierno provincial encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo.

