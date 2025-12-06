El clásico árbol navideño de Casa de Gobierno encendió sus luces

La Casa de Gobierno inauguró esta tarde su tradicional árbol de Navidad, un clásico de fin de año que volvió a reunir a familias, visitantes y transeúntes en la explanada del palacio gubernamental.

Con la iluminación encendida y el pesebre ya instalado, el microcentro tucumano comenzó a vivir el espíritu navideño, que cada diciembre transforma el paisaje urbano.

El personal de la Casa de Gobierno trabajó durante la semana en el armado del árbol y del pesebre, elementos que se han convertido en parte del itinerario navideño de quienes circulan por el centro.

Apenas se activaron las luces, las primeras familias ya se acercaban para sacarse fotos, grabar videos y disfrutar del ambiente festivo que anticipa las celebraciones de fin de año.

El árbol permanecerá encendido durante toda la temporada navideña y, como cada año, funcionará como un espacio de encuentro, recreación y paseo para quienes deseen vivir la Navidad en pleno corazón de la ciudad.

La explanada, iluminada y decorada, se convierte así en un punto característico del circuito festivo provincial.