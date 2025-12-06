El clásico árbol navideño de Casa de Gobierno encendió sus luces

Tendencias
hace 1 hora
Con la iluminación encendida y el pesebre ya instalado, el microcentro tucumano comenzó a vivir el espíritu navideño, que cada diciembre transforma el paisaje urbano.
El personal de la Casa de Gobierno trabajó durante la semana en el armado del árbol y del pesebre, elementos que se han convertido en parte del itinerario navideño de quienes circulan por el centro.
El árbol permanecerá encendido durante toda la temporada navideña y, como cada año, funcionará como un espacio de encuentro, recreación y paseo para quienes deseen vivir la Navidad en pleno corazón de la ciudad.