El cierre de la Expo Turismo con artistas locales

Con música, baile y un emotivo cierre en el escenario principal finalizó la Expo Turismo con la presencia del presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, y el secretario general de la institución, Marcos Díaz. Estuvieron en el escenarios artistas de diferentes comunas y municipios de toda la provincia y actuaron desde una orquesta de niños, un show de copleras y los tradicionales corsos.

La Plaza Independencia se transformó en un gran escenario de celebración de la identidad tucumana.

En el cierre de la jornada se destacó la presentación de la cantante Picula Lohezic y un show de acrobacias aéreas. El final culminó con la proyección de un video desarrollado por el Ente para celebrar el Mes del Turismo y el Día Mundial del Turismo, un homenaje a la provincia que nos recuerda que Tucumán tiene todo.