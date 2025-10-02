El CAAT anunció los ganadores del Fomento Audiovisual 2025

El Consejo de Artes Audiovisuales de Tucumán (CAAT), dependiente del Ente Cultural de Tucumán, dio a conocer los proyectos ganadores del Programa de Fomento Audiovisual 2025, en el marco de la Ley Provincial N° 9578 de Promoción de la Actividad Audiovisual. Se trata de un paso clave para consolidar una política pública que acompaña la creación, la producción y la distribución de obras audiovisuales en la provincia.

Promulgada en agosto de 2022, la norma impulsa no solo la promoción de la industria audiovisual, sino también la enseñanza del lenguaje y la producción en instituciones educativas, buscando profesionalizar y perfeccionar a las nuevas generaciones.

Nuevos talentos y proyectos destacados

El fomento incluyó cuatro líneas de apoyo, que recibieron en total 20 postulaciones y contaron con la evaluación de jurados especializados en cada área.

Subsidio de Desarrollo de Videojuegos. Se presentaron siete propuestas. El proyecto ganador fue “Retrato de Identidad”, de Mariana Barcellone, con un apoyo de $8.000.000 para el desarrollo de un vertical slice. Jurado: Sebastián Buratto, Perpetua Peralta y Gonzalo Borzino.

Subsidio de Postproducción de Largometrajes. Se recibieron seis postulaciones y resultaron ganadores dos proyectos, que recibirán $8.000.000 cada uno: “Bravo”, dirigido por Gonzalo Villegas, y “La hermandad. 8 años después”, de Martín Falci. Jurado: Nicolás Capola, Marcelo Alejandro Acosta y Gustavo Caro.

Subsidio de Postproducción de Cortometrajes. Entre cinco postulaciones se eligieron dos proyectos: “Mínimo”, de Iara Saracho, y “Fuego y Pasión”, de Esteban Pérez Castaño, que recibirán $2.000.000 cada uno. Jurado: Ilda Lorena Jozami, Nicolás Pollastri y Solana Carlevaris.

Concurso de Distribución de Largometrajes. De dos propuestas presentadas, resultó ganador “El tiempo entre nosotros”, de Agostina Colantuoni, que recibirá un apoyo de $1.500.000. Jurado: Pedro Ponce, Bernabé Quiroga y Elena Burgo de Chazal.

Un sector en expansión

El CAAT agradeció la participación de las 20 producciones que formaron parte de la convocatoria y felicitó a los equipos seleccionados, así como a los jurados que evaluaron cada línea de fomento.

El organismo recordó que su misión es promover la producción, distribución y conservación de obras audiovisuales en Tucumán, reconociendo el valor cultural, social y económico de la actividad. El CAAT está integrado por representantes del IDEP, la Asociación Civil Tucumán Audiovisual (TAV), la Escuela Universitaria de Cine, Video y TV de la UNT, la Cámara de la Industria Audiovisual de Tucumán (CIAT), el SATSAID y la Asociación Argentina de Actores y Actrices – Sede Tucumán.

La edición 2025 de este programa consolida una política audiovisual provincial que apuesta a la sostenibilidad, el trabajo colaborativo y el fortalecimiento del sector, con una mirada hacia la diversidad de formatos que hoy conviven en la industria.