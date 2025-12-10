El bono de finde año llega a docentes privados y a jubilados de la Policía

El bono extraordinario de $100.000 dispuesto por el Gobierno de Tucumán se ampliará y también alcanzará a docentes privados y a policías retirados, jubilados y pensionados, según confirmó el gobernador Osvaldo Jaldo. La medida sumará a casi 12.000 personas y representa una inversión adicional cercana a $1.200 millones. El pago se hará efectivo entre el 22 y el 23 de diciembre.

Ampliación del bono: a quiénes incluye

La semana pasada el Ejecutivo ya había anunciado este extra —no remunerativo y no remunerable— para trabajadores estatales de los ámbitos provincial, municipal y comunal. Ahora, el beneficio se extiende a dos sectores:

Docentes privados : abarcará los tres niveles educativos y será “en la proporción de las subvenciones” que reciben las instituciones privadas. Se estima que lo percibirán alrededor de 3.500 trabajadores .

Policías retirados, jubilados y pensionados: se calcula que serán más de 7.000 beneficiarios.

“Un esfuerzo más” y el contexto de diciembre

Jaldo justificó la decisión por el escenario económico y el peso del fin de año en el bolsillo familiar: “Es un esfuerzo más del Gobierno de la Provincia”, señaló, y afirmó que la medida se tomó “considerando la importancia de las fiestas y la difícil situación con la que se llega a fin de año, en un mes tan especial como diciembre”.

En declaraciones a la prensa, el gobernador planteó que todavía hay una brecha entre la estabilización macro y la situación cotidiana: “Nosotros venimos viendo con mucha preocupación que la microeconomía hoy no está dando los resultados que realmente se están necesitando en la Argentina, pero todavía no ha llegado a la microeconomía, no ha llegado al bolsillo de la gente, no ha llegado a impactar todavía en los salarios de la gente”.

“Un granito de arena” para el reencuentro familiar

El mandatario describió el bono como una ayuda puntual frente a un escenario complejo: “La situación es compleja. No obstante así, nosotros entendíamos que teníamos que poner un granito de arena que si bien no es la solución de fondo, pero es una ayuda importante, sobre todo en este mes de diciembre, donde tenemos fechas importantes como la Navidad, fin de año que la gente espera el mes de diciembre para el reencuentro familiar”, indicó.

Docentes privados: “en la proporción de la subvención”

Al explicar el alcance en educación privada, Jaldo precisó: “Lo hemos extendido al sector docente de la educación privada. Esa educación privada donde la provincia también tiene un determinado porcentaje de subvención. En la proporción de la subvención se hace extensivo el bono de los 100.000 pesos. Es decir, para todos aquellos educadores del sector privado que estén dentro de la subvención que hoy el gobierno provincial entrega a la institución educativa privada, van a ser beneficiarios de los 100.000 pesos del bono navideño”.

También confirmó la inclusión del personal retirado de la fuerza: “Así también lo hicimos extensivo a todos aquellos jubilados y pensionados de la Policía de la provincia de Tucumán”.

El gobernador precisó el esfuerzo presupuestario: “Estamos hablando de casi 12.000 personas, estamos hablando de 1.200 millones de pesos más de inversión del gobierno provincial pero lo hacemos convencidos de que es necesario, lo hacemos convencidos de que la gente lo necesita, pero también con un gran esfuerzo y sacrificio económico y financiero”, sostuvo.

Además, indicó que se pidió al agente financiero, el Banco Macro, que no aplique descuentos sobre el aguinaldo y el bono: “Hemos tenido el acompañamiento del agente financiero de la provincia, que es el Banco Macro, que le hemos planteado concretamente que tanto el sueldo anual complementario, o sea el aguinaldo, más los 100.000 pesos que pagamos en concepto de bono navideño, no tenga ningún tipo de descuento, ya sea por deudas de créditos o de tarjeta".

“Que el 100% del aguinaldo y el 100% del bono navideño vaya al bolsillo del trabajador sin ningún tipo de descuento por esta vez”.