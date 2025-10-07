El Alberdi se enciende con una agenda cultural y deportiva imperdible

El Teatro Alberdi de la Universidad Nacional de Tucumán vuelve a convertirse esta semana en un espacio de encuentro para la música, el teatro y el deporte, con una cartelera que reúne espectáculos variados en la Sala Mayor y en la Sala Tríbulo.
Según consignó el portal oficial de la UNT, las entradas se pueden adquirir en la web institucional (link en bio) o en la boletería del teatro (Jujuy 92), abierta de jueves a domingo de 18 a 21 horas.
Música en la Sala Mayor
- Miércoles 9 de octubre, 21:30 hs: se presentará CARAFEA, con un espectáculo que combina frescura, talento y sonido contemporáneo.
- Jueves 10 de octubre, 21:00 hs: el grupo HÉROE traerá a escena su show “Lírico Pop”, una fusión entre canto lírico y música popular que promete emocionar al público.
Teatro en la Sala Tríbulo
- Jueves 10 de octubre, 21:30 hs: obra “El precio de su amor”, escrita por Manuel Maccarini, una historia intensa que reflexiona sobre los vínculos y sus dilemas.
- Viernes 11 de octubre, 21:00 hs: “¿Qué harían sin mí!”, de Benjamín Tannuré Godward, una comedia moderna que combina humor y crítica social.
- Sábado 12 de octubre, 19:00 hs: “Travesuras”, de Emanuel Lobo, una propuesta divertida y dinámica para toda la familia.
Torneo de Fitness y Fisicoculturismo
La Sala Mayor también será escenario del Tucumán Muscle Show, el sábado 12 de octubre a las 15:00 hs, un encuentro que reunirá a atletas de distintas provincias en torno al fitness y el fisicoculturismo. Será una jornada dedicada a la disciplina, la competencia y la superación personal.