El Acueducto de Vipos: apertura de sobres licitatorios

Con una inversión prevista de $152.930.847.349, se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la apertura de sobres licitatorios para la obra del Acueducto de Vipos, uno de los proyectos hídricos más importantes de Tucumán.

Autoridades presentes en el acto

En representación del gobernador Osvaldo Jaldo, participó el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, acompañado por el secretario de Energía y Servicios Públicos, Martín Viola, y el gerente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio. El acto se desarrolló en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Nación y contó con la presentación de 10 empresas oferentes.

Una infraestructura clave para el Gran Tucumán

Durante una conferencia en Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo destacó que esta obra es “una de las más importantes que hemos gestionado” y aseguró: “es una obra estructural para agua, que viene a beneficiar al Gran San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena. Una infraestructura que triplica la capacidad de transporte de agua”.

Inicio de obras en diciembre

Por su parte, el ministro Daniel Abad subrayó: “El Acueducto de Vipos es una obra tan esperada por todos los tucumanos y que iniciará sus trabajos en diciembre próximo. Un logro más del gobernador, Osvaldo Jaldo”.