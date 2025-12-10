DNI y pasaporte: operativo extendido en las vacaciones

Con el inicio de la temporada de viajes y trámites escolares encima, el Registro Civil de Tucumán anunció que amplía el operativo para facilitar gestiones antes de las vacaciones. La atención reforzada será en el Complejo Belgrano los días 10, 11, 12, 13, 15 y 16 de diciembre, de 8 a 13, con turnos online, y permitirá realizar DNI, actualizaciones para menores y pasaportes.

Más días de atención en el Complejo Belgrano

La titular del organismo, Carolina Bidegorry, explicó que “El gobernador Osvaldo Jaldo nos ha encomendado ampliar la atención en esta época de diciembre, que sabemos que mucha gente quiere viajar en enero, muchos tienen que matricularse en colegios y en facultades”.

Detalló además la extensión del cronograma: “El operativo del Complejo Belgrano se ha extendido también al día sábado 13. Y, debido a la afluencia del público, anunciamos ahora la extensión al lunes 15 y martes 16 de diciembre de 8 a 13 horas con turnos online”.

Turnos online y organización por horario

Bidegorry instó a la ciudadanía utilizar el sistema de turnos para ordenar la atención: “Yo les pido por favor que saquen el turno, que justamente esta modalidad de atención está prevista para que la persona se pueda organizar. Entonces elige el horario que quiere ir y ese es el horario en el que va a ser atendido”.

Qué trámites se hacen y qué NO hay que llevar

La funcionaria recordó que el operativo está enfocado en DNI y pasaportes (incluyendo actualizaciones para menores) y remarcó una ventaja clave: no hace falta llevar documentación original.

“Recuerden que en este operativo no deben llevar ninguna documentación original, si se requiere algún acta, nosotros ya tenemos todo digitalizado, así que vamos a subir nosotros directamente la documentación”.

Además, precisó que las delegaciones del Registro Civil en toda la provincia continúan atendiendo con turnos disponibles, ya sea con turno online o por orden de llegada, según el lugar, en un esquema coordinado con el Ministerio de Gobierno y Justicia que encabeza Regino Amado.

Cuánto cuestan el DNI y el pasaporte

Bidegorry informó los valores vigentes:

DNI común: $7.500

DNI exprés: $18.500

Pasaporte común: $70.000

Pasaporte exprés: $150.000

Por qué lo refuerzan ahora

La titular del Registro Civil anticipó que en enero la atención suele ser limitada, por lo que se busca aprovechar diciembre para evitar contratiempos: “es por eso que el gobernador nos había pedido fortalecer esta atención ahora en diciembre, y evitar angustia y momentos feos en una frontera, cuando estamos por subir a un avión o en algún control”.