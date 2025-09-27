Vía Tucumán

Digitalización del Registro Civil en Tucumán

Desde el lunes se pondrá en marcha el proceso de entrega on line de distintos documentos

Yanina Elizabeth Vega

27 de septiembre de 2025,

“Desde el lunes se podrán solicitar las actas de nacimiento, matrimonio, defunción y uniones convivenciales por intermedio de la página del registro civil (www.regcivitucuman.gob.ar) y recibirlas por mail", señaló la Directora del Registro Civil, doctora Carolina Bidegorry quien explicó además que “estas actas digitalizadas cuentan con firma digital y código QR”. Aclaró que “este nuevo sistema de expedición de actas fue desarrollado íntegramente por la Dirección de Informática del Ministerio de Economía y el Registro Civil”. La demostración de este avance para obtener documentación oficial, se hizo durante un acto que presidió el ministro de Gobierno Regino Amado y estuvieron presentes el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracin; el director de Informática del Ministerio de Economía, Pablo Balceda; el presidente del IPACYM, Regino Racedo; la subsecretaria de Gobierno, Katherina Mazzuco, entre otras autoridades. Oficialmente se explicó que se encuentran digitalizadas las actas desde el año 1.968 a la fecha, que obran bajo guarda y custodia de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y que se irán incorporando progresivamente las restantes actas.

