Digitalización del Registro Civil en Tucumán

“Desde el lunes se podrán solicitar las actas de nacimiento, matrimonio, defunción y uniones convivenciales por intermedio de la página del registro civil (www.regcivitucuman.gob.ar) y recibirlas por mail", señaló la Directora del Registro Civil, doctora Carolina Bidegorry quien explicó además que “estas actas digitalizadas cuentan con firma digital y código QR”. Aclaró que “este nuevo sistema de expedición de actas fue desarrollado íntegramente por la Dirección de Informática del Ministerio de Economía y el Registro Civil”. La demostración de este avance para obtener documentación oficial, se hizo durante un acto que presidió el ministro de Gobierno Regino Amado y estuvieron presentes el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracin; el director de Informática del Ministerio de Economía, Pablo Balceda; el presidente del IPACYM, Regino Racedo; la subsecretaria de Gobierno, Katherina Mazzuco, entre otras autoridades. Oficialmente se explicó que se encuentran digitalizadas las actas desde el año 1.968 a la fecha, que obran bajo guarda y custodia de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y que se irán incorporando progresivamente las restantes actas.