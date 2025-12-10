Día del Politólogo: homenaje en la Legislatura

En un acto realizado en la Legislatura de Tucumán, se conmemoró el Día del Politólogo en la República Argentina, una fecha que se celebra oficialmente cada 29 de noviembre según lo establece la Ley Nacional N° 27.131. La ceremonia, impulsada por el legislador Alejandro Figueroa, puso en valor el aporte de los profesionales de las ciencias políticas a la vida democrática y social de la provincia.

Reconocimiento institucional en la Legislatura

La Legislatura fue el escenario elegido para el encuentro, que contó con la presencia de los parlamentarios Gabriel Yedlin y Patricia Lizárraga, además del delegado comunal de San Pablo, Miguel González. El objetivo central fue reconocer a politólogos tucumanos que, desde su trabajo cotidiano, aportan a una sociedad más justa, democrática y solidaria.

Un homenaje a Guillermo O’Donnell

La fecha rinde homenaje al politólogo argentino Guillermo O’Donnell, destacado a nivel nacional e internacional por sus aportes al estudio del Estado, la democracia, los regímenes autoritarios y las transiciones democráticas, ejes que marcaron gran parte de su obra y su influencia en la ciencia política contemporánea.

“Aportar desde el conocimiento”

Durante el acto, Alejandro Figueroa subrayó el valor de la formación y el compromiso profesional, y dejó un mensaje dirigido especialmente a estudiantes y futuros egresados: “Esto significa reconocer no sólo el estudio y la preparación de los ciudadanos, sino también todo lo que pueden aportar los egresados en Ciencias Políticas. Mi mensaje a los estudiantes es que continúen formándose para aportar a la sociedad desde el conocimiento, tanto en el trabajo territorial como en la construcción de leyes y de una sociedad más justa”, expresó.

“A veces hasta anónimamente”

La licenciada en Ciencias Políticas Yessica Romano agradeció el reconocimiento institucional y remarcó el rol silencioso pero constante de muchos profesionales en la provincia: “Quiero agradecer a la Legislatura provincial por este reconocimiento para quienes día a día, desde el lugar que les toca, trabajan en las ciencias políticas de la provincia, a veces hasta anónimamente. Considero que en estos días esa tarea es fundamental”, concluyó.