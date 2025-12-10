Desarrollo Social realizó un emotivo Encuentro de Hermanos en el Club Cardenales

El Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, que conduce Federico Masso, realizó un emotivo cierre de año del Encuentro de Hermanos, una iniciativa que mes a mes busca fortalecer los vínculos familiares de niñas, niños y adolescentes que son hermanos y que, por diferentes motivos, se encuentran alojados en distintos Dispositivos de Cuidado Institucional de la cartera.

Un espacio para sostener el lazo entre hermanos

Con el paso del tiempo, el Encuentro de Hermanos se consolidó como una de las actividades más representativas en la agenda del Ministerio: una reunión mensual pensada para que chicos y chicas puedan reencontrarse, compartir tiempo de calidad y mantener vivo un vínculo afectivo que muchas veces queda condicionado por la distancia entre hogares y dispositivos.

Actividades, juegos y el show de Piñón

En esta edición de cierre anual, la jornada fue organizada por el Instituto de Puericultura Alfredo Guzmán, y se desarrolló en el Club Cardenales. Allí, cientos de chicos y chicas participaron de propuestas recreativas, con juegos de agua, bailes y regalos en el marco de las fiestas de fin de año.

El evento tuvo, además, un momento central con el “Show de Piñón en vivo”, que sumó música y animación para una tarde de celebración compartida.

Acompañamiento de autoridades del área

Del encuentro participaron, junto al ministro Federico Masso, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare; la directora del área, Gilda Zurita; la subdirectora de Hogares e Institutos, Emilia Aranda; además de agentes de distintos Dispositivos de Cuidado Institucional y otros funcionarios que acompañaron la actividad.