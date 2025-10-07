Derechos de la infancia: el Consejo Provincial expuso en la Legislatura

En el marco de los 20 años de la Ley N.º 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad de la Honorable Legislatura de Tucumán, presidida por la legisladora Patricia Lizárraga, recibió a los integrantes del Consejo Provincial de Protección Integral de la Niñez, encabezado por su presidenta Graciela Sare.

Durante el encuentro se expuso el trabajo realizado a lo largo del último año, los avances en la articulación interinstitucional y los desafíos para consolidar un sistema de protección más efectivo.

La presidenta del Consejo, Graciela Sare, también secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Federico Masso, subrayó el cambio que significó la sanción de la Ley 26.061: “A partir de su promulgación logramos ver a los niños como sujetos de derecho. Hemos avanzado mucho en ese sentido. La creación de una Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia es una muestra concreta de ese progreso”.

“En muchos contextos, los niños hoy tienen voz y son escuchados. Uno de los grandes desafíos que tenemos es seguir construyendo y fortaleciendo este sistema de protección integral”.

Consultada sobre el impacto del consumo de drogas en adolescentes, Sare advirtió: “El problema del consumo atraviesa a todos los sectores sociales. No debemos limitarlo a la pobreza. Hay problemáticas como el bullying, las redes sociales o las adicciones que afectan a toda la niñez y adolescencia, más allá del estrato económico. Es cierto que la pobreza las agudiza, pero debemos entenderlas como parte de una realidad que nos compromete a todos”.

Lizárraga: “Es fundamental capacitar a los docentes”

La legisladora Patricia Lizárraga resaltó la necesidad de articular esfuerzos: “Cuando un niño sufre un abuso, el primer adulto en quien confía suele ser su maestra. Por eso es fundamental capacitar y preparar adecuadamente a los docentes. También es esencial la tarea de concientización que se realice desde el núcleo familiar”.

Además, reconoció la trayectoria de Sare: “Graciela es una persona que viene trabajando desde hace mucho tiempo en la defensa y promoción de los derechos de la niñez. Hoy celebramos no solo su labor, sino también la vigencia de una ley que marcó un antes y un después en materia de protección integral”.

El jefe del Departamento Infantojuvenil del Siprosa y consejero del Consejo, Oscar Hilal, valoró la experiencia: “Presentamos el trabajo y las acciones que venimos desarrollando desde el Consejo. En septiembre cumplimos un año desde que comenzamos a reunirnos formalmente. Esta fue una linda experiencia de diálogo con los legisladores que integran la Comisión de Familia y contarles nuestros proyectos a futuro”.

Hilal explicó que el Consejo se reúne cada 25 o 30 días y reúne a representantes de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social, Interior, Economía y la Dirección de Derechos Humanos.“Cada uno de los representantes aporta desde su área para construir políticas conjuntas de protección y acompañamiento”, señaló.

Acompañaron a Sare la directora de Niñez y secretaria ejecutiva del Consejo, Gilda Zurita; los consejeros por el Ministerio de Salud, Marcelo Montoya, Noelia Botone y Oscar Hilal; por Seguridad, Gladys Carpio; por Educación, Gabriela Gallardo y María Pastrana; por Interior, Mónica González; por Derechos Humanos, Juliana Batalla; y por Economía y Producción, Andrea Colina.

Participaron además los legisladores Carlos Gómez, Silvia Elías de Pérez, Maia Martínez, Sara Lazarte y Rodolfo Ocaranza.