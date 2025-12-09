Debate en el Concejo: se actualizó la tarifa del transporte público

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, dirigido por el doctor Fernando Juri, sancionó una ordenanza que actualiza la tarifa del transporte público urbano y fija un nuevo esquema de Abono Social, en una sesión atravesada por posturas encontradas y con definición por mayoría.

Sube el boleto: nuevo valor y porcentaje de aumento

La ordenanza establece un incremento del 30% en el precio del boleto, que pasa de $ 950 a $ 1.250. Según se expuso en el recinto, la tarifa anterior se había actualizado por última vez en septiembre de 2024, es decir, hace más de un año.

Abono Social: tres modalidades y porcentajes

La normativa también fija nuevos valores para el Abono Social, con precios calculados como porcentaje del boleto definido en el artículo 1°:

Abono Social de 88 viajes: 75% de la tarifa.

Abono Social de 44 viajes: 80% de la tarifa.

Abono Social de 22 viajes: 80% de la tarifa.

La postura de la Comisión de Transporte

El concejal José María Franco, presidente de la Comisión de Transporte, sostuvo que la suba aprobada queda por debajo de la inflación acumulada desde el último incremento (estimada en torno al 45%) y planteó que el foco está en sostener la actividad.

En ese marco, expresó textualmente:

«En el listado que realiza una entidad que nuclea a empresas de transporte de todo el país, se conforma un escalafón con los boletos ordenados de manera decreciente. Tiene algunas objeciones porque incluye boletos del AMBA contando los descuentos que realiza el sistema SUBE simplemente por estar con la tarjeta registrada, cuando en nuestra ciudad a ese descuento lo tienen sólo los jubilados y beneficiarios de asignaciones (...) beneficio de la ciudad de Buenos Aires".

“En este escalafón con el aumento propuesto nos acercaremos al boleto de Salta, aunque no compraremos la calidad del servicio o la naturaleza del sistema salteño. Reitero lo que dije en el tema anterior, tendremos que trabajar porque hace falta una readecuación, una normalización, una actualización para que este servicio siga existiendo», justificó el dictamen el concejal.

Debate y votación: 14 a 2

Durante la discusión, con argumentos a favor y en contra, intervinieron los concejales Ernesto Nagle, Emiliano Vargas Aignasse, Federico Romano Norri, Carlos Arnedo, Carlos Ale y José María Canelada. Finalmente, la ordenanza se aprobó con 14 votos a favor y dos en contra, correspondientes a Arnedo y Canelada.