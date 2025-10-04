Vía Tucumán

Dante Loza explica sobre un programa de concientización

El titular del IPLA y un espacio de diálogo con los jóvenes

Yanina Elizabeth Vega

4 de octubre de 2025,

El Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo que dirige el doctor Dante Loza continúa con las tareas de concientización tanto en el interior como en la ciudad capital. El funcionario destacó que “en la Escuela 9 de Julio(de esta ciudad) seguimos compartiendo las charlas de “Aprendiendo con IPLA”, un espacio de diálogo y reflexión para que las y los estudiantes puedan conocer, preguntar y aprender sobre la importancia de tomar decisiones responsables y cuidar su futuro”.

