Daniel Abad representará a Tucumán en la Cumbre Mundial de la Bioeconomía

El ministro de Economía, Daniel Abad, confirmó su participación en el III Congreso Federal “Argentina Agrega Valor en Origen / Cumbre Mundial de la Bioeconomía”, que se realizará este 25 de agosto en el Hotel Hilton de Puerto Madero, Buenos Aires.

Un encuentro global

El evento reunirá a más de 300 referentes nacionales e internacionales, entre líderes políticos, empresarios, diplomáticos y académicos, para debatir sobre el futuro productivo de Argentina y la integración de las provincias a las cadenas de valor globales.

Están confirmados representantes de países como Alemania, Brasil, Canadá, China, Italia, Israel, México, Países Bajos, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, entre muchos otros.

Temas en agenda

La cumbre pondrá el foco en la bioeconomía y el agregado de valor en origen, abordando experiencias y oportunidades vinculadas a la agricultura, ganadería, fruticultura, energía y economía circular.

Se espera que el encuentro funcione como un espacio para impulsar el desarrollo sustentable, la innovación y la atracción de inversiones, posicionando a las provincias en un escenario global de competitividad.