Cristina, proscripta pero central: el reordenamiento peronista según Karamaneff

En una entrevista realizada por el periodista Germán Valdez en América Tucumán, el politólogo Luis Karamaneff analizó el impacto de la detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner en el reordenamiento del peronismo y el futuro político del país. A continuación, la visión del analista:

-¿Cuál es su análisis en el día de hoy, de lo que está pasando en Argentina?

-“Me parece que lo que hoy estamos viendo, lo podemos pensar al menos en tres etapas, o en tres efectos, a partir de lo que sucedió con la condena de Cristina Kirchner. Lo primero en el corto plazo es que es lo que estamos viviendo en este momento, que son las movilizaciones, la repercusión internacional, las protestas. Hoy hay una movilización en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que pasa con esa detención y los efectos en el cortísimo plazo”.

“Después me parece que, superada esta etapa y que, por ejemplo, se van influyendo una a la otra, tenemos que pensar en el mediano plazo que en Argentina es, dentro de dos meses, las elecciones de septiembre, en la provincia de Buenos Aires. El desdoblamiento, que finalmente parece que se mantiene, y ahí hay una serie de preguntas e interrogantes: si va a ser Axel Kicillof el gobernador de la provincia, ¿Qué pasa con la interna? Si esa interna dentro del peronismo se profundiza, si por el contrario, logra galvanizar. Y ahí cómo va a ser la lectura de los resultados en base de eso”.

“Y, por último, en el largo plazo en Argentina, que es dentro de dos años, esta es la pregunta que está de fondo, a partir de la detención de Cristina: ¿Cómo se reorganiza el espacio peronista, que es el principal sector opositor hoy al gobierno nacional? De vuelta, si se acentúa esa fragmentación o, por el contrario, se galvaniza, ¿Qué pasa con un liderazgo que Cristina, que evidentemente lo tiene? Es una persona que concita atención en los medios y todo lo que sucede alrededor de ella, que lidera, que puede liderar el espacio, pero no ejercerlo en el plano electoral”.

“Cristina va a seguir ejerciendo el liderazgo. No podrá hacer ejercicio electoral de ese liderazgo. Y eso cambia todo el escenario”.

“Hoy la principal opositora del gobierno no puede ser candidata. Eso es un dato que ordena toda la discusión electoral dentro del peronismo”.

“Hasta hace dos o tres semanas no tenía esa centralidad. Hoy el principal título es Cristina Fernández Kirchner y su detención. Vuelve a presentarse como la principal alternativa”.

“Volvamos a la historia y es lo que quiero señalar con respecto a la historia argentina sobre la proscripción de Perón y que desde Puerta de Hierro trataba de incidir en los armados electorales. La proscripción de Perón duró 18 años, y en esos 18 años pasó de todo, desde diferentes intentos por armar un peronismo sin Perón que después finalmente no se produjo”.

“Algo más cerca en el tiempo, aunque un poquito más lejos en el espacio, es Brasil. Desde 2018 la política en Brasil se judicializó. Es el poder judicial y los tribunales los que toman decisiones con respecto al proceso electoral. Hoy Bolsonaro no puede ser candidato a presidente y es el principal opositor a Lula. Y está definiendo cómo se resuelve esa sucesión”.

“La historia no se repite, puede tener algunas reminiscencias. Pero todavía falta, y me parece que está en ese proceso. Y tampoco Cristina es Perón en ese punto. Está en un proceso de, bueno, efectivamente, ver qué es lo que va a pasar. Sí se asemejan en el sentido de que hoy la principal opositora del gobierno no puede ser candidata”.