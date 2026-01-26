El Movimiento de Trabajadores Excluidos(MTE) difundió un mensaje fijando su posición por la creación del Instituto para Menores “Cura Brochero”, en el penal de Benjamín Paz por parte del gobernador Osvaldo Jaldo.

El documento de la organización no gubernamental, dice lo siguiente: “Desde nuestro espacio expresamos preocupación frente al anuncio del Gobierno provincial sobre la creación de un instituto para menores en conflicto con la ley penal dentro del complejo penitenciario de Benjamín Paz.Consideramos que las respuestas punitivas, centradas en el encierro y el “rigor de la condena”, no abordan las causas estructurales de la violencia, y corren el riesgo de vulnerar derechos de niños, niñas y adolescentes, en contradicción con los principios del sistema de protección integral.

La seguridad no puede construirse a costa de lxs pibes ni mediante soluciones apresuradas que priorizan el impacto mediático por sobre políticas integrales de prevención, inclusión y acompañamiento socioeducativo.

Exigimos: claridad sobre el marco legal que sostiene esta medida, garantías efectivas de derechos humanos, y la implementación de políticas públicas reales de prevención, educación, salud mental y contención social. Sin inversión social, sin políticas de cuidado y sin abordajes integrales, no hay seguridad posible, solo más exclusión y violencia".