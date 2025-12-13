Cooperación y asistencia técnica en áreas críticas de la justicia

La agenda de actividades durante la visita institucional de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca a nuestra provincia “incluyó la presentación de las distintas políticas implementadas por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en materia de gestión y modernización, que estuvo a cargo de los funcionarios Dr. Andrés Garmendia (relator de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán), la Dra. María Josefina Sánchez (directora de la Oficina de Coordinación Estratégica), el Dr. Marcelo Zelarayán de Escalada (director de la Oficina de Gestión Judicial), Cesar Pastorino (Coordinación de oficinas de Gestión de Audiencias); quienes también condujeron el recorrido por las instalaciones del Datacenter del Poder Judicial, encabezado por funcionarios de la Dirección de Sistemas”.Además los visitantes asistieron a “presentaciones referidas al diseño e implementación de los tableros estadísticos y al funcionamiento de las Oficinas de Gestión Asociada de los fueros no penales, así como también de recorridos por la Oficina de Gestión Asociada en lo Civil y Comercial N° 1 a cargo del doctor Ignacio Terán y por la Oficina de Gestión Asociada del Trabajo N° 1, dirigida por el doctor Gustavo Grucci, ambas del Centro Judicial Capital. Por su parte, integrantes de la Dirección de Sistemas de dicho Poder Judicial se reunieron con sus pares de la Dirección de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para capacitarse sobre el funcionamiento de la Plataforma Alberdi”. También hubo reuniones con “los cuatro directores de las oficinas de Gestión de Audiencias del fuero Civil y Comercial, doctor Ignacio Terán, doctora Cecilia Chelala, doctor Fernando Moyano y doctor Agustín Lopez Isla y con la doctora Viviana Lencina de la Dirección de Estadísticas”. Finamente presenciaron una audiencia en el Juzgado Civil y Comercial de la XVI Nominación a cargo del magistrado, doctor Daniel Iglesias. Además hubo una charla a cargo de las autoridades de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Fuero Penal, en la que se abordará el funcionamiento de la oficina en el marco del nuevo proceso penal basado en el sistema adversarial.La comitiva catamarqueña que visitó al Poder Judicial de Tucumñan son los siguientes: Fiscal General de dicha jurisdicción, doctor Alejandro Agustín Gober; los relatores de Corte, doctores Arturo Herrera, María Florencia Martínez Azar y Ada Ruth Barros; los jueces, doctores Mauricio Quispe, Osvaldo Romero, Pablo Sosa Guzmán, Ricardo Javier Herrera y María Lucía Cano; la Presidenta de la Asociación de Magistrados de Catamarca, doctora Marcia Lozada; el director de la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial catamarqueño, doctor Sebastián Andrés Lipari; la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, doctora Gina Bertolone; y el doctor Juan Manuel Zavaleta, miembro del Colegio de Abogados de Catamarca; los jueces de Control de Garantías, doctor Cesar Marcelo Soria, doctor Lucas Tomas Vaccaroni, doctora Maria Cecilia Mas Saadi, y el doctor Marcelo Sago.

