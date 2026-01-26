Conversación sobre los avances en el cine tucumano

Temas del cine tucumano y como enfrenta sus trabajos el director y guionista Bonzo Villegas también fue parte de la conversación en el streaming de Radio 21, en el ciclo “Queda la toma”, que dirige la licenciada Dulce Martina del Rosario Márquez.

Esto es parte del diálogo:

-Tenés varias producciones de comedia y de terror que yo siento que son como los dos géneros que son difíciles

-No sé si tengo así una respuesta como para decirte “cómo” lo escribo. Lo escribo como escribo cualquier otra cosa en realidad. Sí es verdad que es más bien efectista, entonces eso le añade un desafío y yo no sé tampoco si siempre lo he logrado, si siempre he tenido éxito en eso. Siempre lo intenté, eso seguro. Porque son los géneros que también a mí más me gustan, son los que más me mueven, son los que por los que me metí en el cine.

-¿Son los que más consumís?

-Sin duda. Sí, a veces sí, a veces los disparos hay muchas formas de disparar ideas. Una de esas formas es definitivamente estar viendo una película y decir, “Ah, yo lo resolvería de otra forma.” Eso en sí ya es una idea. Porque como siempre te dicen, ya está todo escrito, ya está todo hecho. Acá lo que hay que ver es cómo lo escribís vos y cómo lo haces vos. Eso es lo que le va a dar su particularidad, ¿me entendés? Su originalidad. Entonces sí, definitivamente esa es una manera. Otras son directamente experiencias propias, también en mi imaginación son llevadas hacia otro lado. Entonces, eso ya va a otra cosa. “Yo soy muy cagón”, o sea, a mí me da mucho miedo las cosas en ese sentido. A mí me da miedo quedarme solo, me da miedo la oscuridad, me da miedo caminar solo por la calle, me da miedo que me aparezca un algo en mi departamento a oscuras, no sé, ese tipo de cosas me dan miedo. Soy muy miedoso y ese miedo me dispara muchas ideas, de realmente qué es lo que me podría pasar en esas circunstancias.

-¿Y tu influencia de las películas como ha sido? Como que uno tiene el lenguaje ya de cine incorporado. Por ahí yo siento que desde que empecé a estudiar cine ya no lo puedo ver de otra manera y todo el tiempo lo analizo. Cuando vos has empezado a producir, ¿te guiabas mucho de las películas o vos ya lo tenías un poco resuelto? ¿Solamente necesitabas que alguien te diga, “Bueno, mejor así o de otra manera.”?

-No lo tenía nada resuelto, para nada. A mí me ha pasado esto que vos decís, que ha sido un antes y un después el haber trabajado yo en una producción, incluso antes de mi corto, Calos Vilaró Nadal , me había invitado a participar de algunas producciones suyas, ya sean en publicidad, ya sea así como asistente de producción. Y ahí he empezado a ver como “el detrás”, de qué se trataba un rodaje. Entonces eso de alguna forma sí me ha corrido el velo de qué es hacer cine, o sea, de qué es una película, de qué se conforma, porque uno antes de conocer eso piensa que no sé, prácticamente, magia. Vos pones una cámara y todo sucede frente a vos y es un proceso en el que todo se da orgánicamente y es todo lo contrario a orgánico el proceso de un rodaje, es extremadamente planificado, es muy cuidado, es un rompecabezas. Y si te pasan por alto muchas cosas

-Cantidad de cosas, entonces ahí corrés el velo y empezas a ver el cine sin duda de otra forma. O sea, yo siento que de alguna forma te lo arruinan.

- ¿Te gusta estar en los rodajes vos que escribís los guiones?

-Amo, son los que más me gustan. Me gusta muchísimo más estar en rodaje que sentarme solo a escribir.

-¿Cuál es el rol en el rodaje que más te gusta?

-Bueno, sin duda dirección. Sí. Este es lo que más me gusta, donde me siento más cómodo, en donde siento que puedo hacer…Está loco las imágenes que están pasando son de otra vida (videos de su trayectoria emitidos durante el streaming) son de hace más de 10 años, lo cual me veo a mí mismo y digo: no, soy otra persona. Pero sí, en rodaje es ese y si no algo que esté dentro del equipo de dirección, sin duda. Desde el manejar la claqueta, hacer planilla, a ser el asistente de dirección, pasé por todos esos roles y la verdad que todos me gustan