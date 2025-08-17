Convenio con la caja de previsión de abogados y procuradores

“El acuerdo impulsa capacitación, intercambio de buenas prácticas, desarrollo tecnológico y políticas públicas que fortalezcan la transparencia, el acceso a la justicia y la igualdad de oportunidades”, indicó el doctor Raùl Albarracín secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales al firmar un Convenio Marco de Cooperación entre esa cartera de estado y la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán.

El acto tuvo lugar en Casa de Gobierno y Albarracín estuvo acompañado por José Augusto Esper, presidente de la Caja de Previsión y los directivos María Fernanda Prado, Juan Carlos Guiringhelli ; Katherine Mazzuco, subsecretaria de Gobierno; Hugo Navas, Coordinador de la Escuela de Gobierno; Juan José Henríquez, Coordinador de la Secretaria y la doctora Milagros Bazzi.