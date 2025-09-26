Continúan las tareas de saneamiento en el Canal Sur

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público lleva adelante un plan integral de limpieza y movimiento de suelo en el Canal Sur, en el tramo comprendido entre el puente de la avenida Jujuy y el puente ferroviario. Las tareas buscan mejorar la circulación del agua y prevenir anegamientos en sectores estratégicos de la capital tucumana.

Los trabajos son ejecutados por la Dirección Provincial del Agua (DPA) e incluyen la remoción de 22.500 metros cúbicos de material acumulado, equivalente a unos 1.500 viajes de camión.

Para ello, se dispuso un esquema mixto de operación con equipos propios de la DPA —cargadoras, minicargadoras y retroexcavadoras— y el traslado del material mediante camiones de gran porte.

En total, la intervención abarca 1,22 kilómetros de extensión en una de las principales vías de desagüe pluvial de la ciudad. Estas acciones se enmarcan en las instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, de fortalecer y optimizar la infraestructura hídrica provincial.

Voces oficiales

El secretario de Obras Públicas, Ing. Jorge Chrestia, subrayó: “Estamos trabajando de manera sostenida para garantizar que el Canal Sur cumpla con su función de manera eficiente. Estos trabajos permiten mitigar riesgos de anegamientos y mejoran la calidad de vida de los vecinos de toda el área metropolitana”.

Por su parte, el director de la DPA, Marcelo Cancillieri, precisó que la obra se ejecuta con un cronograma intensivo y equipos técnicos especializados para cumplir los plazos previstos.



