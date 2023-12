Consejo para la intendenta Rossana Chahla

La doctora Rossana Chahla, médica, docente y reconocida por su gestión durante la pandemia del Covid19, asumió hace 40 días en el municipio de San Miguel de Tucumán, luego de derrotar a Beatriz Ávila, esposa del ex intendente Germán Alfaro. Alfaro estuvo en el municipio durante 20 años. Los primeros 12, acompañando al ex intendente Domingo Amaya (2003-2015), en el “peronismo kirchnerista”. Y los últimos 8 años, como intendente (2015-2023), aliado a la Unión Cívica Radical, en Juntos por el Cambio. Ahora en excelentes relaciones con Mauricio Macri y con acuerdos políticos con el gobernador Osvaldo Jaldo. Lo de “kirchnerismo” es qué, durante la intendencia de Amaya, se colocó el nombre de Néstor Kirchner a una parte de la centenaria avenida Julio Argentino Roca, que llevaba ese nombre en homenaje al tucumano dos veces presidente de la Nación. Pero ahora se plantea una polémica que está acaparando la atención política. Chahla denunció que Alfaro, antes de apartarse del municipio, dejó 700 empleados en planta permanente. Sobre este tema habló el analista político Mario Nahuz.

--¿Qué opinión tiene sobre lo que está pasando en la Municipalidad Capital?

--” En la municipalidad, lo que está pasando, no es del peronismo estrictamente. Les hago una mención. Hace varios años atrás gana en Termas de Rio Hondo (Santiago del Estero), el radical Miguel “Gody” Mukdise. Cuando asume la intendencia Mukdise, la gestión que deja la municipalidad era del radicalismo. Un mes antes de irse incorpora mil empleados. Ojo, mil empleados en Termas de Rio Hondo. No es lo mismo que 700 acá en San Miguel de Tucumán. El intendente me comenta: ¿Que hago, no los puedo sostener? Le contesto: El tema es cómo te sostenes vos si los corres a todos. El los corrió lo mismo. Tuvo piquetes en la puerta de su casa, no tan solo del municipio, durante 6 meses. Tenemos que acostumbrarnos a que los políticos que dejan las funciones ejecutivas no pueden hacer la grosería de incorporar 700 o mil empleados meses antes de irse. Está claro que están dejando una bomba para el que viene; están arreglando los problemas políticos antes de irse; devolviendo favores. Muchachos: esto es plata de todos y el municipio le pertenece a todos los capitalinos. No le pertenece al intendente que está en el cargo o en funciones. Yo creo que esto es lo que le está faltando a (Rossana) Chahla, lo que tiene que hacer, es usar “las faldas largas” (en lugar de decir “pantalones largos”) y aguantar el chubasco. Y esto va a pasar”.

--Entonces la responsabilidad de lo que está pasando ¿es de (Germán) Alfaro?

--” En el grueso...”

--Y en el fino?

--” Y, en el fino lo que pasa es que, cuando uno trabaja en un ejecutivo, ya se provincial o municipal, por ahí, cuando vos agarras el grueso... y, algún herido va a caer en el camino, que, quizás, no lo puedas tocar. Quizás, de los 700, analizas uno por uno, entonces hay algunos, que quizás, puedas decir: Bueno, a este talvez no le corresponde la reglamentaria de la ley. A este lo podríamos separar. Ese es el fino, digamos. Pero en el tema general, yo creo que hay mal manejo de los municipios. Y en esto hay que ser más efectivo. Creo que Chahla tiene que empezar por esto. Blanquear el municipio, dejar en claro que tiene y a los que tiene ponerlos a trabajar. Porque esto es otro tema. Hay muchos que no están acostumbrados a trabajar en los ámbitos público. Y, de ahí en más, ver como se sigue trabajando. No es un tema de Chahla. Esto le podría que haber pasado a cualquiera que hubiera ganado. El tema es que, si le pasaba a Beatriz Ávila, esposa de Germán (Alfaro) no pasaba nada.”