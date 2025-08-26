Congreso Provincial de Cooperativismo: Tucumán será escenario de reflexión y debate

En la Honorable Legislatura de Tucumán se presentó oficialmente el Congreso Provincial de Cooperativismo 2025, que se realizará los días 28 y 29 de agosto bajo el lema “Las cooperativas construyen un mundo mejor”.

El encuentro fue impulsado por el vicegobernador Miguel Acevedo y el legislador Hugo Ledesma, y ya fue declarado de Interés Legislativo por su relevancia para el desarrollo económico y social de la provincia.

Un espacio de reflexión y fortalecimiento

La conferencia contó con la presencia de representantes de cooperativas, referentes profesionales y autoridades, entre ellos la presidenta del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, Erica Stockl; el gerente de la sucursal local del Banco Credicoop, Nicolás Vera; y el coordinador del evento, Alfredo Grassia.

Grassia resaltó la importancia del congreso: “Durante el Congreso vamos a desarrollar una serie de actividades en articulación con organizaciones intermedias. Abordaremos temas clave como la importancia del sector cooperativo en Tucumán, su impacto en las actividades económicas y sociales, y la situación actual”.

Mirada técnica y profesional

Por su parte, Stockl explicó que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos participará activamente en la jornada: “Como profesionales en ciencias económicas aportaremos una mirada técnica sobre normativa, requisitos y organización interna de las cooperativas, ya que también cumplimos un rol asesor dentro de las mismas”.

El Congreso Provincial de Cooperativismo se presenta como un espacio de reflexión, formación y fortalecimiento del modelo cooperativo, con la participación de actores comprometidos con el crecimiento económico y social de Tucumán.