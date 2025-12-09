Concepción: Jaldo acompañó las celebraciones marianas del 8 de diciembre

En una jornada marcada por la devoción mariana y una masiva convocatoria, el gobernador Osvaldo Jaldo participó este lunes de la misa y la procesión en honor a la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción en Concepción, la tradicional Perla del Sur, donde cada 8 de diciembre la ciudad se convierte en capital simbólica de Tucumán. La ceremonia fue presidida por el Obispo José Antonio Díaz.

El primer mandatario asistió junto a su esposa, Ana María Grillo, y una nutrida comitiva integrada por el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; la ministra de Educación, Susana Montaldo; la diputada Elia Fernández; el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, y su esposa Claudia Mansilla; el secretario Raúl Albarracín; la secretaria de Culto, Roxana Díaz; los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse y Raquel Nieva, además de concejales del municipio y otras autoridades.

En su mensaje, Jaldo resaltó el sentido espiritual de la fecha y el rol de la ciudad en esta conmemoración: “hoy es una tarde-noche de alegría y felicidad, celebrando a nuestra madre, la Virgen Inmaculada Concepción, en esta hermosa ciudad que cada 8 de diciembre es la capital simbólica de Tucumán”.

Luego agradeció el recibimiento y puso el acento en la fe popular como punto de encuentro: “al intendente Molinuevo y a todos los vecinos por el recibimiento. Hemos visto una multitud de fieles reafirmando su fe cristiana. Le pedimos a la Virgen que derrame bendiciones sobre el pueblo tucumano y argentino, para guiarnos hacia la unidad y la mejora de la calidad de vida de nuestra gente”.

La Ley 9135 y una tradición que se renueva

El secretario Raúl Albarracín recordó el marco normativo que sostiene esta tradición: “por la ley 9135, Concepción es la capital de la provincia cada 8 de diciembre. La devoción mariana tiene aquí una centralidad profunda. Para nosotros es muy especial la presencia del gobernador, que acompaña año a año esta celebración”

“La multitud refleja una verdadera manifestación de fe en un momento clave, al cerrar un año y comenzar otro”.

El intendente Alejandro Molinuevo celebró el despliegue organizativo y el acompañamiento de los fieles, destacando el trabajo articulado con la diócesis: “Es un día muy especial para los concepcionenses, que tenemos una profunda devoción por nuestra Virgen Inmaculada. Más de 20 mil personas nos acompañaron hoy. Cada año la fe crece y se fortalece. Trabajamos más de un mes junto a la diócesis para que todo saliera como estaba previsto. Agradecemos al gobernador y a las autoridades provinciales por jerarquizar este día tan importante para Concepción”.

La celebración culminó con la tradicional procesión por el centro de Concepción, entre cánticos, oraciones y muestras de devoción popular que volvieron a colocar a la ciudad como epicentro espiritual del sur tucumano en la noche del 8 de diciembre.