Concepción celebró la inauguración del tramo urbano de la Ruta 329

El gobernador Osvaldo Jaldo dejó oficialmente inaugurado el último tramo urbano de la Ruta Provincial 329, en la ciudad de Concepción, una obra que representa un avance clave en materia de conectividad, seguridad vial y desarrollo regional. El renovado corredor une los departamentos Chicligasta y Simoca, mejorando la vida diaria de más de 30 mil vecinos de la zona.

Acompañaron al mandatario el vicegobernador Miguel Acevedo, ministros, legisladores, intendentes, concejales, autoridades comunales, representantes gremiales y empresariales, entre ellos el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro.

“Un antes y un después para Concepción”

Durante el acto, Jaldo resaltó el valor histórico de la obra: “Esta tarde quedará grabada en la retina y en el corazón de los concepcionenses. Durante muchos años esta ruta trajo barro, tierra, accidentes viales y complicaciones para que los chicos vayan a la escuela o para sacar nuestras economías regionales”.

“Hoy, con mucho esfuerzo y con recursos propios del Estado provincial, junto al municipio de Concepción, dejamos inaugurado el último tramo urbano de la 329”.

El gobernador subrayó que los 3,5 kilómetros recuperados fueron ejecutados íntegramente con equipos de la Dirección Provincial de Vialidad, en coordinación con el municipio: “Aquí no hubo empresas privadas, lo hicimos entre el Estado provincial y el municipal. Esto demuestra que el Estado, cuando se lo propone, puede dar respuestas concretas a la gente”.

El Gobierno inauguró el último tramo urbano, con impacto en barrios y producción del sur.

Una obra esperada por más de una década

El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, recordó que los trabajos estuvieron paralizados por más de 12 años y que gracias a la inversión provincial pudieron finalizarse: “La inauguración de este tramo urbano de la Ruta 329 es un hecho de justicia social. Por aquí circulan estudiantes, trabajadores, ambulancias y servicios. Hoy, gracias a la decisión del gobernador Jaldo, podemos transitar con seguridad”.

El intendente Alejandro Molinuevo destacó el impacto en barrios como Municipal, San Expedito, Balbín, Monseñor Herrera, CGT y Las Vegas: “Hoy se cumple un sueño para muchos vecinos. Esto es resultado de un trabajo conjunto entre el municipio y la provincia”.

Por su parte, el vicegobernador Acevedo resaltó que la obra demuestra que “cuando el municipio y la provincia trabajan de manera coordinada, los tucumanos son los beneficiados. Tenemos que priorizar Tucumán; no es un eslogan, es un compromiso real”.

Seguridad y conectividad para el sur tucumano

El tramo habilitado se suma a los 40 kilómetros ya recuperados de la traza que inicia en Monteagudo. Con esta inauguración, la Ruta 329 se consolida como un corredor estratégico para el traslado de la producción, la movilidad de los vecinos y el crecimiento de la región.