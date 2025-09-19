Compromiso cumplido: Jaldo entregó silla postural al pequeño Maximiliano

La historia de Maximiliano, un niño de 5 años con parálisis cerebral, tuvo un nuevo capítulo esperanzador con la entrega de la silla postural que tanto necesitaba para sus traslados y para el día a día en su hogar. El compromiso había sido asumido personalmente por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien conoció al pequeño y a su familia durante una visita al hospital.

El Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, junto al equipo del Hospital del Niño Jesús, fue el encargado de concretar la entrega del equipamiento. La directora del efector, doctora Alba Pieroni, explicó: “Se hizo entrega de una silla postural a un paciente con parálisis cerebral de 5 años, que la requería tanto para el traslado como para el manejo domiciliario. Se trata de un niño que viene a nuestro Servicio de Rehabilitación habitualmente para hacer sus terapias en el hospital”.

Pieroni recordó el momento en que el Gobernador conoció la situación: “En una visita del gobernador Osvaldo Jaldo a nuestra institución, pudo conocer al paciente, a su mamá, interiorizándose sobre su historia y requerimientos. Luego, se gestionó a través de la gobernación, del Ministerio de Salud y del hospital, la silla postural que este niño necesitaba para seguir mejorando su calidad de vida”.

La madre del pequeño, María Carolina Ledesma, expresó su gratitud: “Estoy agradecida con el hospital, con la asistente social, con todos los profesionales que me dieron un apoyo muy grande para que mi hijo pueda tener una buena calidad de vida y acceda a seguir avanzando en sus terapias y en su día a día. Él viene todas las semanas, los lunes y los miércoles al Servicio de Rehabilitación”.