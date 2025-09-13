Comenzó la 60ª edición de la Expo Agro Ganadera de Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo participó anoche del acto oficial de apertura de la 60ª edición de la Expo Agro Ganadera en la Sociedad Rural de Tucumán, donde estuvieron el Ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.El acto lugar en el predio de la entidad en San José y las autoridades fueron recibidas por el presidente de la SRT, José Frías Silva (h).Jaldo estuvo acompañado por su esposa, Ana María Grillo, y los ministros provinciales, Daniel Abad (Economía), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Susana Montaldo (Educación), Federico Nazur (Obras Públicas) y Eugenio Aguero Gamboa (Seguridad); el secretario de Producción, Eduardo Castro; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; y el del Ente Cultural, Humberto Salazar.Además estuvieron los intendentes Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Alejandro Molinuevo (Concepción) y Pablo Macchiarola (Yerba Buena); el presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales; y el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro