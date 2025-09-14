Clase magistral sobre prevención del suicidio

“Desde la Escuela de Gobierno, junto al Ministerio de Salud, la Facultad de Psicología y el Rotary Club Concepción, llevamos adelante la clase magistral del doctor Ernesto Páez, psicólogo y coautor de la Ley Nacional N° 27.130 de Prevención del Suicidio”, indicó el doctor Raúl Albarracín, secretario de Gobierno de la provincia. Además destacó que “en el marco de los 10 años de la Ley 27.130, generamos este espacio de formación convencidos de que la capacitación, la educación y la prevención son herramientas fundamentales para asumir acciones individuales y colectivas que nos permitan cuidar la vida humana”.

En la disertación estuvieron presentes el ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz; la decana de la Facultad de Psicología, magister Silvia López de Martín; la subsecretaria de Gobierno, Katherina Mazzuco; la licencia Águeda Duarte (Rotary Club – Distrito 4851) y representantes de distintos instituciones.Por otra parte, en el Círculo Médico del Sur, el doctor Paez dió una conferencia titulada “Herramientas para la prevención del suicidio, actualizaciones en el campo suiciodológico”.