Celebraron el “Tinkunaco” en Concepción

Las imágenes del Niño Jesús Alcalde y San Nicolás de Bari recorrieron en procesión las calles de la ciudad de Concepción recordando el “Tinkunaco”.

El intendente de esa ciudad, doctor Alejandro Molinuevo, dijo que el “Tinkunaco” “es uno de los momentos más profundos y significativos de nuestra identidad como comunidad.

Esta celebración religioso–cívica, que cada año vive Concepción, nos invita a reencontrarnos en la fe, la historia y la convivencia”.

Aclaró que “su nombre proviene del quechua y significa “encuentro”, y remite a aquel pacto de paz sellado en 1593 entre pueblos originarios y conquistadores, un acuerdo que trascendió el tiempo y hoy se renueva como símbolo de diálogo, respeto y unidad”.Durante la ceremonia, las imágenes del Niño Jesús Alcalde y San Nicolás de Bari recorren nuestras calles en procesión, acompañadas por el sonido de cajas, misachicos y expresiones que integran raíces andinas e hispánicas.El encuentro final, en la Catedral, se sella con un abrazo de paz y el intercambio de símbolos: las llaves de la ciudad y la Biblia, reafirmando el compromiso con una Concepción guiada por valores, fe y bien común.

El Tinkunaco no es solo una tradición: es un acto de memoria, identidad y esperanza, que nos une como pueblo y fortalece nuestros lazos como comunidad.