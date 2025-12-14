Caponio sobre el agua de El Cadillal

“La investigación permitió confirmar que la calidad del agua del dique El Cadillal es muy buena. En marzo nuestros técnicos detectaron la presencia habitual de algas, pero era necesario realizar un estudio profundo. La primera reacción fue acudir a la Facultad de Ciencias Naturales. Agradezco a la decana Virginia Abdala y al rector Sergio Pagani por el compromiso asumido”, Esto dijo el presdiente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), doctor Marcelo Caponio, que destacó “el trabajo mancomunado entre Provincia, empresa y Universidad que permitió arribar a conclusiones fundamentales.

La principal recomendación es que esta comisión se convierta en un organismo permanente en Tucumán, interrelacionado con la SAT y la UNT, para monitorear diariamente la calidad del agua del Cadillal.

Debemos cuidar el recurso y evitar su deterioro”. Remarcó que “este trabajo fue voluntario y profesional. Agradezco a cada miembro de la comisión por su dedicación desinteresada y por pensar exclusivamente en el bienestar de los tucumanos”.