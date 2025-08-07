Se realizó en esta ciudad el acto de apertura del Campeonato Nacional Sub 16 de Selecciones de voleibol, torneo que alcanza en Tucumán un récord absoluto por su convocatoria competitiva.La ceremonia inaugural tuvo lugar en el Complejo Belgrano, con la presencia del ministro de Fobierno y Justicia, Regino Amado en representación del gobernador Osvaldo Jaldo; del presidente de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), Juan Sardo; el secretario de Deportes de Tucumán, Diego Erroz; el presidente de la Federación Tucumana de Voleibol, Juan Angel Pereyra; y una multitud compuesta por dirigentes, entrenadores, jugadores, familias y aficionados de todo el país.

Amado dijo que “nos llena de orgullo que 22 provincias estén participando de esta competencia, en ramas masculina y femenina, con más de 600 jugadores y cerca de mil personas que llegaron a Tucumán, generando un impacto deportivo, social y turístico de enorme valor para toda la provincia”.

Finalmente el funcionario saludo a los cuerpos técnicos de las selecciones tucumanas: Yamil Chaya, entrenador del seleccionado femenino; y Diego Isa, del masculino, como también a “cada una de las delegaciones que llegaron a la provincia para vivir esta experiencia inolvidable”.