Vía Tucumán

Bullying, cultura y turismo sostenible en la agenda legislativa

El recinto aprobó un paquete de leyes para fortalecer derechos ciudadanos y la identidad provincial.

Sol Alvarez Natale

3 de octubre de 2025,

Bullying, cultura y turismo sostenible en la agenda legislativa

En una nueva sesión de la Honorable Legislatura de Tucumán, encabezada por el presidente subrogante Sergio Mansilla, se aprobaron proyectos vinculados a la prevención del bullying, la protección de testigos en causas de narcomenudeo, el consumo responsable, el turismo sostenible, la cultura y la salud.

La sanción de estas iniciativas refuerza el compromiso del cuerpo legislativo con la paz social, la defensa de derechos ciudadanos y la identidad cultural de la provincia.

Uno de los ejes de la jornada fue el abordaje del bullying en el ámbito escolar. Se aprobó la creación del Mes Provincial de Concientización y Prevención del Bullying, a celebrarse cada mayo, y se declaró de interés legislativo el programa comunitario “No Estás Solo”, que brinda visibilidad y contención ante el acoso escolar.

Además, se sancionó un proyecto que solicita la creación de un régimen de protección para testigos en causas de narcomenudeo, iniciativa que apunta a garantizar mayor seguridad y confianza en los procesos judiciales.

Consumo responsable y derechos ciudadanos

La Comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor impulsó dos proyectos. El primero, sobre responsabilidad civil de las empresas de estacionamiento, obliga a garantizar la seguridad de los vehículos. El segundo, un Programa de Educación para el Consumo, destinado a las escuelas para fomentar hábitos responsables.

Cultura y turismo con identidad

En materia cultural, se aprobó la declaración de la peña El Alto de la Lechuza como Patrimonio Cultural y Folclórico de Tucumán, y la instauración del Día del Gaucho Tucumano cada 25 de noviembre.

La Comisión de Turismo promovió la sanción de una ley que declara al Turismo Sostenible y Sustentable como política prioritaria del Estado provincial, en línea con las metas globales de desarrollo sustentable.

Salud y homenajes

La Comisión de Salud Pública aprobó que el CAPS de El Naranjo y El Sunchal pase a llamarse “Dra. Luisa Ortiz”, en reconocimiento a la trayectoria y compromiso social de la profesional.

Proyectos en revisión

Otros temas, como la regulación del teletrabajo y la expropiación de terrenos para la Asociación Civil Lince Rugby Club, volverán a comisión para un estudio más profundo antes de su sanción definitiva.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS