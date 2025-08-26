Vía Tucumán

Boleto Gratuito para Jubilados: operativo del 1 al 5 de septiembre en el Complejo Belgrano

El cronograma está organizado por terminación del documento y prevé atención ágil desde las 7 horas.

Sol Alvarez Natale

26 de agosto de 2025,

Continúa la entrega del Boleto Gratuito a jubilados.

El secretario de Estado de Transporte de Tucumán, Vicente Nicastro, anunció que el operativo de entrega del Boleto Gratuito para Jubilados comenzará el lunes 1 de septiembre en el Complejo Belgrano (Avenida Sáenz Peña y General Paz), con atención de 7 a 13 horas.

Organización del operativo

Nicastro explicó: “Iniciamos un nuevo operativo de entrega del Boleto Gratuito para Jubilados. Lo vamos a hacer a partir del lunes 1 de septiembre en el horario de 7 a 13 horas. Vamos a estar durante la primera semana en el Complejo Belgrano para los jubilados de la Capital”.

El funcionario remarcó que la entrega se realizará según la terminación del DNI:

  • Lunes 1 de septiembre: 0 y 1
  • Martes 2 de septiembre: 2 y 3
  • Miércoles 3 de septiembre: 4 y 5
  • Jueves 4 de septiembre: 6 y 7
  • Viernes 5 de septiembre: 8 y 9

Entregamos los boletos con la presentación del DNI físico. Esto quiero reiterar y resaltar para que no tengan problemas”, puntualizó Nicastro.

En caso de que el beneficiario no pueda asistir, una tercera persona podrá realizar el trámite con el DNI físico del jubilado y el propio.

El secretario informó que la distribución también alcanzará al interior: “Los jubilados del interior van a estar recibiendo la semana que viene, a través del Ministerio del Interior. Cada municipio y comuna establecerá su propio cronograma”.

Durante la entrega, estarán presentes equipos del Ministerio de Salud, que ofrecerán vacunación y controles de tensión arterial, glucemia y otros servicios de apoyo.

Nicastro subrayó que el operativo responde a una directiva del gobernador Osvaldo Jaldo, quien pidió que “siempre estemos cerca de la gente y brindemos el mejor de los servicios para los jubilados que reciben los boletos”.

