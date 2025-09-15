Vía Tucumán

Barrio Jardín: Jaldo encabezó una capacitación sobre la Boleta Única

En un encuentro de formación y organización política con referentes territoriales, rumbo al 26 de octubre.

Redacción Vía Tucumán

15 de septiembre de 2025,

Dirigentes y candidatos provinciales compartieron una agenda de trabajo enfocada en Boleta Única.

En la mañana del sábado, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó, en el Club Barrio Jardín, un desayuno de trabajo y capacitación con dirigentes de distintos circuitos. El foco del encuentro estuvo puesto en la implementación de la Boleta Única para las elecciones del 26 de octubre. La actividad combinó formación técnica, organización territorial, y un espacio de escucha con referentes de base.

El camino es la unidad y la apertura”, remarcó Jaldo, al convocar a “sumarse a un proyecto que recupere obras, genere empleo y ponga a la gente en el centro”.

“Defender Tucumán significa fortalecer nuestras instituciones y abrazar a la militancia que sostiene el trabajo cotidiano”.

Referentes de varios circuitos participaron de una jornada práctica y de planificación electoral.
Asistieron, entre otros, Mario Leito (organizador), el presidente del PJ, Juan Manzur; los candidatos del Frente Tucumán Primero Gladys Medina, Javier Noguera, Carolina Vargas Aignasse y Miguel Acevedo; además de la intendenta capitalina Rossana Chahla, el ministro del Interior, Darío Monteros, Gonzalo Carrillo, Diego Erroz y numerosos dirigentes.

La jornada incluyó una clínica práctica sobre Boleta Única y un repaso de metas de campaña orientadas a “unidad, empleo y obra pública”.

