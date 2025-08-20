Balance de gestión del Ministerio de Gobierno y Justicia

Para realizar un balance de lo actuado en estos 21 meses de gestión del Ministerio de Gobierno y Justicia, el titular de esa cartera Regino Amado presidió una reunion con su equipo de trabajo.

Anadi dijo que “fue un encuentro muy positivo, en el que repasamos los logros alcanzados y también los desafíos que aún tenemos por delante, con el firme propósito de seguir mejorando la respuesta del Estado ante las necesidades de los tucumanos y de perfeccionar nuestras capacidades para acercar soluciones concretas a miles de familias de la provincia”. Más adelante señaló que “durante la reunión compartimos experiencias de cada área y coincidimos en la importancia de fortalecer la presencia territorial, escuchando a la gente, atendiendo sus demandas y reforzando los servicios esenciales en articulación con el resto de las instituciones provinciales. Esa cercanía es la que da sentido a nuestra tarea y la que garantiza que las políticas públicas lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan”.

Remarcó que “de cara a la segunda mitad del mandato, renovamos nuestro compromiso de redoblar el esfuerzo y de mejorar los servicios en los que tenemos intervención. Todo este trabajo se desarrolla en consonancia con las políticas de Estado que impulsa el gobernador Osvaldo Jaldo, proyectadas hacia el futuro con la convicción de poner siempre a Tucumán primero y de seguir defendiendo, con decisión y responsabilidad, los intereses de nuestra provincia”.