Bajan los delitos en Tucumán y Jaldo reivindica su gestión

El gobernador Osvaldo Jaldo respondió a cuestionamientos políticos y reafirmó que la gestión provincial está concentrada en garantizar seguridad y estabilidad institucional. Según explicó, los indicadores oficiales muestran una disminución sostenida de delitos y homicidios en Tucumán en los últimos dos años.

Seguridad y datos oficiales

El mandatario fue categórico al rechazar versiones que ponen en duda las estadísticas: “Yo estoy gobernando la provincia, no voy a responder cuestionamientos ni críticas. Sí voy a brindar información oficial para que no se sigan equivocando públicamente con lo que dicen. Eso es totalmente falso”.

“En seguridad, Tucumán nunca tuvo índices de delito ni de homicidios tan bajos como los que tiene hoy. Está entre la segunda y tercera provincia que más bajó los indicadores en los últimos dos años, pero no voy a salir a responder a ningún candidato”.

Jaldo remarcó que los datos surgen de fuentes oficiales: “Los indicadores no los hacemos nosotros. Los hace el Poder Judicial de la provincia y el Ministerio de Seguridad de la Nación, y son esos los que mostramos. Por eso digo que los indicadores son importantes”.

Gestión por encima de la coyuntura electoral

El Gobernador insistió en que su prioridad es la gestión: “Estoy ocupado entregando equipamiento, recorriendo la provincia, garantizando que el presupuesto permita pagar los sueldos en tiempo y forma. Nosotros tenemos una responsabilidad institucional y también electoral, pero bajo ningún punto de vista vamos a descuidar la gestión. Lo que hicimos hoy con la entrega de equipamiento es una muestra clara de eso”.

Caída de delitos y homicidios

Sobre la evolución de la seguridad, Jaldo informó que los registros oficiales confirman una mejora sostenida: “Los últimos índices que hemos recibido del mes pasado muestran que las flechas siguen en baja en las diferentes tipologías de delitos: conflictos interfamiliares, narcotráfico y homicidios”.

“Gracias a Dios tenemos menos problemas de fallecidos en Tucumán, aunque mientras haya una persona fallecida hay un problema. No podemos negar que cuando los índices bajan es positivo y demuestra que las medidas que hemos implementado dieron resultados”.

Finalmente, el mandatario concluyó con un mensaje de continuidad en la gestión: “Este gobernador, al margen del rol electoral, tiene como prioridad la gestión y así lo venimos demostrando”.