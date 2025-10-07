Avanzan las obras de infraestructura en el Procrear Tucumán

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, bajo la conducción del ingeniero Marcelo Nazur, avanza en la ejecución de la infraestructura del Complejo Habitacional Procrear Tucumán.

Durante la mañana, Nazur mantuvo un encuentro con representantes de empresas de energía para definir los últimos detalles de la red de gas natural, considerada la primera etapa de un proyecto que permitirá que las familias tucumanas accedan a sus viviendas con todos los servicios esenciales.

La obra de red de gas natural se enfocará en la primera fase de 572 viviendas y 22 locales comerciales, con la instalación de 2.000 metros de cañería principal y la provisión de servicios domiciliarios completos.

La incorporación de esta infraestructura se suma a la inversión de más de $80.000 millones con recursos provinciales, que el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso para reactivar el complejo.

El ministro Marcelo Nazur resaltó el impacto social de los trabajos: “El compromiso del Gobierno es que las familias no solo reciban una casa, sino un hogar con todos los servicios esenciales. Mediante estas reuniones avanzamos en los trabajos vinculados a la infraestructura que se realiza en el complejo habitacional que brindará soluciones habitacionales a 3.000 familias”.