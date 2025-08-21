Avanza un plan de conservación para el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga

En un acto celebrado en Casa de Gobierno, se firmó un convenio entre la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), la Legislatura provincial y el Gobierno de Tucumán, con el objetivo de conservar y poner en valor el predio del Arsenal Miguel de Azcuénaga, reconocido como Sitio de Memoria por los crímenes cometidos allí durante la última dictadura militar.

El convenio establece que la DAU aportará la mano de obra necesaria, mientras que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo será responsable de elaborar la carpeta técnica y gestionar la compra de materiales. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Legislatura, lo que garantiza un trabajo articulado para resguardar este espacio de gran relevancia histórica y social.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el decano de la Facultad de Arquitectura, Juan Ramazzotti; el director de la DAU, Alfredo Quinteros; y el secretario de Derechos Humanos y Justicia, Mario Racedo, participaron de la firma del convenio.

“Este acuerdo nos compromete a realizar un relevamiento en las instalaciones del ex centro clandestino de detención, con el objetivo de organizar un proyecto que contemple trabajos de conservación y mantenimiento que eviten el deterioro de las edificaciones y las fosas. Es muy importante que la Universidad pueda colaborar en una causa fundamental para la memoria tucumana y nacional”, afirmó Ramazzotti.

Por su parte, Racedo subrayó: “En este sitio ocurrieron algunos de los episodios más trágicos de la represión ilegal de la dictadura militar. Frente al deterioro progresivo que sufría el predio, hemos comprometido todo el esfuerzo patrimonial, técnico y de obra necesario para garantizar su conservación, con el respaldo del gobernador Osvaldo Jaldo, del ministro Regino Amado y del presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo”.

Quinteros, en tanto, sostuvo: “Es un trabajo que asumimos con gran compromiso, porque preservar estos espacios es fundamental para que se siga descubriendo la verdad y podamos construir, como sociedad, un camino en libertad”.

La preservación del Arsenal Miguel de Azcuénaga se enmarca en la política de memoria, verdad y justicia que lleva adelante la provincia, reafirmando el compromiso del gobernador Osvaldo Jaldo con la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia.