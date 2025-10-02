Avances en urbanismo: reunión clave en el Concejo Deliberante

El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Arturo Juri, recibió esta mañana al subinterventor del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Eloy del Pino, y a la arquitecta María Belén Belloni, directora de Catastro Municipal. La reunión giró en torno a la regularización de obras en los barrios Copiat y Oeste II, y a la implementación de medidas de urbanismo orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Planificación para el crecimiento urbano

Durante el encuentro se destacó la necesidad de avanzar en procesos de urbanización ordenada, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a los habitantes y generar condiciones de infraestructura que acompañen el crecimiento de la ciudad.

“Fue una reunión positiva, un paso importante hacia el desarrollo y la planificación urbana de nuestra ciudad”, afirmó Juri tras la jornada de trabajo, que reafirmó la articulación entre el municipio y la provincia en temas estratégicos de vivienda y urbanismo.