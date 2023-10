Asume Rossana Chahla como la primer intendente de la Capital

La asunción de Rossana Chahla esta tarde a las 17, como la primera mujer intendente en San Miguel de Tucumán, también se analizó en algunos tramos de la entrevista televisiva con el sociólogo y encuestador Mario Nahuz. Estos son los principales conceptos.

- ¿Que opinión tiene de la elección de Rossana Chahla en la Capital?

- La columna vertebral del peronismo es el interior de la provincia. Esto tiene que quedar claro. Si bien en esta última elección se echó una excelente elección a la capital con Rossana Chahla, la columna vertebral del gobierno siempre ha sido el Este, como principal fortaleza y el Oeste en segundo lugar. No puede no tener representación territorial. Creo que lo que está expresado en el gobierno es la representación territorial del peronismo. Hoy tenemos el lujo de tener una intendenta del peronismo en la Capital. Hace años que no había intendente peronista. En este caso volvió el peronismo a ocupar la capital, digamos. Tucumán ha sido históricamente el interior peronista. La capital era radical o busista o conservadora, entre comillas, porque era una forma de incluir al busismo y al radicalismo. Entonces se perdía la capital, pero el interior con la afluencia de votos terminaba poniendo al gobernador. Llegó el cambio en su momento con el alperovichismo, donde (Domingo) Amaya recupera para el peronismo o toma para el peronismo nuevamente la capital. Eso se muere cuando Amaya se va y entra Germán Alfaro perteneciendo a otro partido, o se va a otro partido, y el peronismo en este momento acaba de recuperar la capital. O sea, hoy el peronismo tiene una estructura en importancia: Este, Oeste y Capital.

- Marta de Ezcurra fue la primera intendente interina.

- Interina. Interina. Y la primera intendente en ejercicio es ella, por último. A ver, sí, lo que pasa es que inclusive hay que mirarla con mucha atención a la intendencia que está por empezar, Chahla. A Rosana Chala yo creo que va a tener novedades a tener en cuenta. Por la forma de conformación del gabinete que ha hecho y por cómo está encarando el municipio. Está encarando un municipio absolutamente técnico, no político. ¿Por qué? Uno lo que espera siempre cuando se llegan a estos cargos es que haya un sector político importante que se afiance dentro de la gestión. Ojo que eso no está pasando.