Asueto administrativo: no habrá actividad estatal el 26 de diciembre y el 2 de enero

El Poder Ejecutivo de Tucumán dispuso asueto administrativo para el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026 en el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y de las Comunas Rurales. La medida fue formalizada mediante el decreto 3.935/1, firmado por Osvaldo Jaldo y refrendado por Regino Amado.

La decisión se suma a los asuetos ya establecidos para el 24 y el 31 de diciembre, que se habían dictado en línea con lo anunciado por la Nación.

El decreto establece que quedan exceptuadas las dependencias “encargadas del pago de sueldos y otros servicios impostergables, responsabilizando a los señores Ministros, Fiscal de Estado y Secretario General de la Gobernación, en cada caso”.

En términos prácticos, esto implica que habrá reparticiones que continuarán operativas por razones de servicio o por tareas que no admiten postergación, bajo la coordinación de cada ministerio y áreas específicas.

Según los considerandos, la medida se dicta “en la proximidad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo”.

El instrumento señala además: “Tales fechas poseen un arraigado significado cultural, social y familiar y constituye motivo de celebración y de acercamiento familiar”.

En ese marco, agrega que “resulta oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de dichas festividades, así como los desplazamientos y distintas actividades vinculadas a las mismas”.

El decreto incluye una invitación “a los Poderes Legislativo y Judicial, Municipios, Entes Descentralizados y Organismos Autárquicos a adherirse a lo dispuesto en el presente acto administrativo”.