Antonio Moreno: “Queremos que los jóvenes cumplan sus sueños en Trancas”

En diálogo con el periodista Germán Valdez, para Radio 21 Tucumán, el intendente de Trancas, doctor Antonio “Tigre” Moreno, destacó los pilares de su gestión: el fortalecimiento de la identidad rural, la expansión educativa y el desarrollo productivo. Apoyado por una articulación entre el municipio, la Provincia y la Legislatura, Moreno defiende un modelo de progreso tranqueño, anclado en las raíces de la tradición del norte tucumano.

Consultado por los avances en su gestión, el jefe municipal expresó:

“En Trancas principalmente es una zona agrícola ganadera, es decir, también se hace mucha cría de ganado, no tan solo para el tambo, destinado al tambo, sino también para carnicería, para frigorífico. Por otro lado, por su clima, sus características, hay mucha gente que se dedica a la cría de caballos de distintas razas. Entonces se hicieron en estos últimos 10, 15 años, aras de caballos peruanos, aras de caballos de polo, ahí hacen la cría y después los preparan en Buenos Aires. Se han hecho caballos de polo. Es decir, nos caracterizamos por el conocimiento y la experiencia en la actividad ganadera y en la actividad agrícola.”

“También hay un importante sector que genera hortalizas, verduras, que son las comunidades que están muy vinculadas a los orígenes de los hermanos bolivianos, donde están instalados en Benjamín Paz, en Chucha, en San Pedro”.

Es decir, hay una gama de actividades productivas dedicadas a generar o a producir alimentos, ya sean verduras, hortalizas, carnes o leche y sus derivados. Eso es lo que nos caracteriza a los tranqueños. Yo creo que eso es lo que caracteriza a la economía de la Argentina y creo que es el camino que hay que transitar para mejorar la economía del país.”

Gestión educativa

“Académicamente, o en términos de educación, también se ha fortalecido mucho Trancas. Hoy contamos con carreras universitarias de la Universidad Tecnológica Nacional. Contamos con tecnicaturas y licenciaturas de la Universidad Nacional de Tucumán. Es decir, estamos dando un abanico de propuestas a nuestros jóvenes y no tan jóvenes que quieran seguir en Trancas, que sus sueños los quieran cumplir en Trancas y que no tengan que sufrir el desarraigo como lo hicieron generaciones de hace 20, 30 años atrás, que no tenían oportunidades como la tienen ahora.”

“Esto no es producto de la casualidad. Esto es por un trabajo, por un objetivo que nos hemos planteado, por un trabajo en conjunto principalmente entre el gobierno de la Provincia, entre el gobierno municipal, entre la Legislatura, donde hoy hay tres personas que cuidan los intereses de nuestro pueblo: ciudadanos nativos de ahí, como es el gobernador de la Provincia, (Osvaldo) Jaldo, que es tranqueño; el legislador, (Roberto Moreno), que desde su lugar de trabajo prepara las leyes y genera el terreno legal, digamos, para hablar en criollo, para acompañar al gobierno provincial; y un intendente, quien les habla, Antonio Moreno, para que desde nuestra localidad y nuestro territorio sigamos trabajando para darle oportunidades a nuestra gente.”

“Nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta tierra. Trancas, y Tucumán y el norte argentino, tienen mucha historia. Tenemos un patrimonio cultural, histórico, tremendo, que eso tiene que traducirse en oportunidades de trabajo, en oportunidades de defender nuestra identidad. No se puede defender algo que no se conoce. Y esto lo hemos mamado de la cuna, como decimos los gauchos. Vivíamos muy cerca de esa pasión que la vivía mi padre como intendente, cuando retornó la democracia, y hoy el pueblo nos dio esta confianza y también la oportunidad de poder seguir cuidando los intereses de nuestro pueblo.”