Andrés Yllana comenzó como técnico de San Martín

Comenzó sus actividades como director técnico del club San Martín, Andrés Yllana, quien encabezó su primera práctica con el plantel, de cara al campeonato que iniciará en febrero de 2026.

Yllana fue presentado ante el plantel profesional en un acto donde estuvieron presentes el flamante presidente de la institución, Oscar Mirkin; el vicepresidente 1°, Rafael Ponce de León; los Vocales Gerónimo García Mirkin y Franco Pinello; el Director Deportivo, Facundo Pérez Castro, y el Director de Comunicación y Prensa, Sebastián Lorenzo Pisarello.

El mensaje que se dió a conocer fue : “Comienza el trabajo con la mira puesta en un único objetivo: devolver al “Santo” a Primera”.

