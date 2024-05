Analizan los planos y laminas de la ciudad Universitaria

“Se ha conformado una “Comisión de Expertos de Ingeniería y de Arquitectura”, en donde están analizando y restaurando todo lo que se encontró”, señaló el secretario general de la Universidad Nacional de Tucuman, José Hugo Saab, en relación a polémica por los planos de la Ciudad Universitaria, impulsada en el cerro de San Javier, por el ex rector Horacio Descole, durante el gobierno de Juan Perón.

Descole fue rector desde 1946 hasta 1951. Esto es parte de una entrevista en el programa “Tucuman con todo”, que se difunde por América Tucumán. Al inicio Saab se refirió a la transparencia de la gestión del actual rector Sergio Pagani con relación a este tema que se encuentra en un juicio conocido como “UNT-YMAD”.

El funcionario universitario comenzó destacando que Pagani tuvo la “transparencia de formar una comisiónpara, como dijo el ex rector (Juan) Cerisola, vean de qué se trata lo que han encontrado.

Que hay tres planos y los demás son láminas. La transparencia del ingeniero Pagani de enviar notas a la Cámara de Diputados de la Nación y al Senado de la Nación, preguntando, si había planos aprobados cuando se discutió la ley que dice, “en base a planos aprobada”. La respuesta del Senado y de la Cámara de Diputados, certificada ante escribano público, es: “no hay nada”. Es decir, debatieron, en función de algún proyecto, de alguna lámina, que le han acercado y han puesto “en base a planos aprobados”.

De todas manera, esto es una primicia que le estoy dando a usted, porque se ha conformado una “Comisión de Expertos de Ingeniería y de Arquitectura”, en donde están analizando y restaurando todo lo que se encontró. Y fue esta gestión queno la ocultó sino todo lo contrario: se está restaurando y se está poniendo y va a hacer un informe completísimo al Honorable Consejo Superior, una vez que asuman la semana que viene, sobre esto que se haencontrado.-Ahora, todo esto que se discute, se discute, sin planos?-Totalmente. Los únicos tres, tengo entendido, en base a lo que van encontrando, los únicos tres planos, que se pueda decir son plano, para ejecutar una licitación, son las obras que están: el acueducto, la parte del funicular y el monoblock. Lo demás no hay planos.–

El hospital, la cancha, todo. No hay nada?.

-Nada, nada. Hay láminas. Láminas no son planos, ni siquiera en condiciones de llamar a licitación. Pero, además, esto es lo que van a encontrar: hay más de, no quiero mentir, pero cerca de 2000...-Láminas?.

-Cosas que han encontrado y que se están analizando, una por una yrestaurando, porque algunas estaban rotas. Imagínense la época y, además, son algunas posterior a la discusión de la ley.

Posterior a la discusión de la ley, es decir que no tiene asidero esto de que estaba todo listo, sino el ingeniero (Eugenio) Virla, en la década del 60, en lugar de haber hecho el “Centro Herrera”, hubiera seguido en San Javier. Ahora vamos a la actualidad.

Usted cree que una universidad para 80 mil estudiantes; 10 mil docentes y no docentes, pueden funcionar?.

Usted que cree que hoy, en esa época no existía, el tema del medio ambiente, hoy podríamos hacer algo en el cerro tucumano, imposible. Es una discusión que tiene otras características. No una característica de aportar claridad, sino creer que todo el mundo universitario que funciona tan bien y trabaja por el bien de la provincia y de la universidad, sosteniendo la universidad publica, quieren mancharla y eso no lo podemos permitir. Como le vuelvo a repetir el ingeniero Pagani puso a la luz todo.